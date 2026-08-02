Three men die in Chinna Ammangudi gas cylinder explosion
India
A cooking gas cylinder exploded early on July 30 in a thatched shed at Chinna Ammangudi village, Thanjavur district, Tamil Nadu.
Three men, A. Palanivel, 40, V. Kasinathan, 38, and V. Vempaiyan, 45, suffered severe burns and sadly passed away while being treated at Thanjavur Medical College and Hospital.
10 people were injured, including locals who tried to help.
Autopsies completed and case registered
Autopsies have been completed, and families received the bodies.
Police have registered a case.