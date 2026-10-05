Congo river boat crash kills at least 30 near Ngombe-Lukolela
World
A deadly boat crash on the Congo River near Ngombe-Lukolela has left at least 30 people dead and dozens still missing.
The accident happened Sunday evening, and provincial interior minister Crispin Mputu said nighttime boat navigation has led to many accidents in the past.
Rescue teams are still searching for survivors.
Overcrowding endangers Congo River travel
One boat was overloaded with goods and traveling between Ubangi, Kinshasa, and Lukolela when one sank, trapping passengers underwater.
Sadly, accidents like this are not rare in Congo; overcrowding and weak safety rules make river travel risky.
In July, a similar boat tragedy killed at least 20 people in Kasai Province.