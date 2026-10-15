Mercedes recalls 30,064 US sedans over front brake hose defect
Mercedes-Benz is recalling 30,064 vehicles in the US including certain S-Class, Mercedes-Maybach, and Mercedes-AMG sedans because the front brake hoses might leak or break, a problem that could mess with your stopping power.
The recall covers certain S-Class, Mercedes-Maybach, and Mercedes-AMG sedans made from February 2021 to late November 2024.
Thankfully, no crashes or injuries have happened so far.
Mercedes offers free hose replacements November
The affected lineup includes popular models like the S580 4Matic, S500 4Matic sedan, AMG S63 E Performance, and both Maybach S680 and S580 variants.
Mercedes will start reaching out to owners on November 27, offering free hose replacements at dealerships.
If you drive a newer model built after late November 2024, you're in the clear. The design's already been fixed.