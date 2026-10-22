Swiggy's Instamart posts ₹895cr loss, expects sequential margin improvement in the December quarter (Q3 FY27 / quarter ending December 2026)
Swiggy's Instamart just posted a bigger loss in the September quarter (Q2 FY27 / quarter ended September 2026): ₹895 crore, up from ₹849 crore a year earlier (Q2 FY26 / quarter ended September 2025).
Still, Swiggy says the worst is likely over and expects sequential margin improvement in the December quarter (Q3 FY27 / quarter ending December 2026), even as competition in quick-commerce heats up.
Instamart handles 130 million orders in the September quarter (Q2 FY27 / quarter ended September 2026)
Instamart isn't slowing down: order value shot up 34.8% and they handled about 130 million orders in the September quarter (Q2 FY27 / quarter ended September 2026).
They're rolling out private label Noice and curated fruits and vegetables under Nectr, teaming up with Switch brands, and opening more dark stores (now 1,240 across 133 cities) to reach more customers and boost engagement.