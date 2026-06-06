Telangana invites Penang investors in Hyderabad to boost semiconductor industry
Telangana is hoping to team up with Malaysia to boost its semiconductor industry.
At a meeting in Hyderabad, IT and Industries Minister Duddilla Sridhar Babu invited Malaysian investors, especially from Penang, to collaborate on semiconductors, electronics manufacturing, AI, and skill-building.
The mood was all about joining forces for tech innovation and new opportunities.
Duddilla Sridhar Babu outlines semiconductor plans
Minister Babu laid out Telangana's plans for a top-notch semiconductor ecosystem, highlighting Hyderabad's rise in chip design and advanced tech.
He pointed out that Penang's experience in chip assembly fits perfectly with Telangana's global ambitions.
Deputy Chief Minister II of Pengang YB Jagdeep Singh Deo sounded keen too, saying they will work on an action plan to deepen cooperation.