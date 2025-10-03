Next Article
'Anupamaa' episode: Antakshari game turns into family war
Entertainment
"Anupamaa" aired an episode where a simple antakshari game turns tense as Vasundhara blames Anupama's family for stirring up trouble.
Parag, Prem, and Ansh push back, but Vasundhara's refusal to be called "Moti Baa" and her claim of feeling like a servant reveal deeper frustrations.
Meanwhile, Anupama meets Jaya at a mountain dhaba
This episode digs into family loyalty and hidden resentments—something many can relate to.
The heated argument between Vasundhara and Parag exposes cracks in the Kothari family.
Meanwhile, Anupama's encounter with Jaya at a mountain dhaba adds heart: Jaya's mom is seriously ill and doctors have been unable to help her, hinting that life's challenges go beyond just family drama.