First single 'Endhayya Saami' from 'Ranabaali' showcases Deverakonda, Mandanna chemistry
Entertainment
The first single from Ranabaali, Endhayya Saami, is out now, bringing some sweet chemistry between Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna.
Composed by Ajay-Atul with lyrics by Ramajogayya Sastry, the romantic track is available in Telugu, Hindi, Tamil, Malayalam, and Kannada.
Vocals come from Ajay Gogavale and Shweta Mohan.
'Ranabaali' filming wrapped, release October 16
Ranabaali is set in the late 1800s and follows Vijay as a warrior taking on British colonial forces.
Arnold Vosloo joins as the main villain for an extra epic touch.
The movie was delayed from September 11, 2026, to October 16, 2026, after Mandanna's injury, but filming is now wrapped, so it's all set for its new release date.
Plus, both stars have more films lined up for later this year!