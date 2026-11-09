Hydari: 'Parivarik ManuRanjan' opened new avenue with Kala Sharma Zafar
Entertainment
Aditi Rao Hydari is genuinely excited about her new film, Parivarik ManuRanjan.
She shared that teaming up with actor-writer Brijendra Kala and working with co-writers Varun V. Sharma and Ali Abbas Zafar opened up a new avenue for her.
Hydari Tripathi at promo discussed writers
At a recent promo event, Aditi and co-star Pankaj Tripathi talked about working with actor-writer Brijendra Kala and co-writers Varun V. Sharma and Ali Abbas Zafar, which opened up a new avenue for her.