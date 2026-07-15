'Lock Upp: Sach Ya Sazaa' Grover denies crush on Kapoor
Entertainment
Madhuri Grover, fresh out of Lock Upp: Sach Ya Sazaa, wants everyone to know she does not have a crush on Ram Kapoor.
She laughed off the rumors, saying Ram is "Ramji is a very nice person," but wondered how that idea even started.
Turns out, she just liked getting his advice and was curious about his thoughts.
Grover describes genuine bond with Kalra
Madhuri also opened up about her genuine bond with Shreya Kalra: no game plan, just two very different people who clicked.
She said staying positive in a house full of drama was her main strategy, with support from Riyaz Aly and Varun Yadav.
Her husband Ashneer Grover cheered her on for keeping calm under pressure, which she says is what she is happy with from the show.