Marvel reveals 'Avengers: Doomsday' poster with Downey as Doctor Doom
Entertainment
Marvel Studios just revealed a fresh poster for Avengers: Doomsday, showing Robert Downey Jr. as Doctor Doom in his iconic metal mask.
The movie hits theaters December 18, 2026, and tickets are already up for grabs, including premium screenings.
Russos direct 'Avengers: Doomsday' multiverse war
Directed by the Russo brothers, this film brings together Chris Evans (making a dramatic return as Steve Rogers), Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Florence Pugh, and Patrick Stewart.
Fans can expect heroes from different universes (Earth-616 Avengers, Earth-828's Fantastic Four, and even Fox's X-Men) teaming up to take on Doctor Doom in an epic multiverse war.
Plus, Marvel is expected to bring new footage at the upcoming D23 event ahead of its sequel next year.