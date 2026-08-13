Nayyar joins Kapoor, Pallavi and Yash in 'Ramayana' from Tiwari
Entertainment
Suhail Nayyar is set to play Sugriva in Nitesh Tiwari's upcoming Ramayana, one of Bollywood's most anticipated films for 2026.
With Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, and Yash already on board, Nayyar says he feels honored and promises to give his best to the Vanar King Sugriva role.
Chhabra offered Nayyar Sugriva role
Casting director Mukesh Chhabra reached out and offered Nayyar the role of Sugriva. Director Tiwari was impressed by Nayyar's work in Saare Jahan Se Achha and felt he could play Sugriva in Ramayana Part 2.
The film also features Ravi Dubey, Lara Dutta, Rakul Preet Singh, Arun Govil, and Indira Krishnan, making Ramayana a major star-packed release this year.