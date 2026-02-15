Odia playback singer Geeta Patnaik (73) dies Entertainment Feb 15, 2026

Odia music lost a legend as playback singer Geeta Patnaik died on Sunday evening in Cuttack, aged 73.

She was hospitalized after suffering a severe cerebral stroke during a literary event in Bhubaneswar last Thursday.

Her husband, Gopal Batra, shared that doctors had given little hope for recovery.

Her final rites are set to take place in Cuttack on Monday.