Odia playback singer Geeta Patnaik (73) dies
Entertainment
Odia music lost a legend as playback singer Geeta Patnaik died on Sunday evening in Cuttack, aged 73.
She was hospitalized after suffering a severe cerebral stroke during a literary event in Bhubaneswar last Thursday.
Her husband, Gopal Batra, shared that doctors had given little hope for recovery.
Her final rites are set to take place in Cuttack on Monday.
Her collaborations with Akshaya Mohanty were especially popular
Starting out several decades ago, Patnaik became a key voice in Odia music, especially known for her collaborations with Akshaya Mohanty such as "Phur Kina Udigala Bani."
She also delivered memorable tracks such as "Emiti Pua Ku Mu Baha Huenti"—a career that inspired many budding artists.