Pallavi stuns at 'Ramayana' Hyderabad pre-release in metallic saree
Entertainment
Sai Pallavi turned heads at the Ramayana pre-release event in Hyderabad, showing up in a gorgeous purple-lavender silk saree with a gold border and intricate zari work.
The metallic finish gave her look a festive vibe and highlighted her love for classic Indian style.
Pallavi wore embroidered blouse and jewelry
She paired her saree with an embroidered purple blouse, drop earrings, stacked, embellished kadas, and a coiled jaap mala.
With minimal makeup, her signature curls, and a red bindi, Pallavi kept things simple yet striking, making her outfit a fresh reminder of how cool traditional wear can be.