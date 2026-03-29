Priyadarshan backs 'Dhurandhar: The Revenge' amid propaganda claims, 1200cr
Director Priyadarshan has stepped up to support Aditya Dhar's latest hit, Dhurandhar: The Revenge, which has sparked debate over claims of being "propaganda."
Despite the controversy, the film, starring Ranveer Singh as an Indian spy, has smashed box office numbers, earning more than ₹1,200 crore worldwide.
Priyadarshan praised Dhar's determination and said the film shows truth, adding that if audiences are loving it this much, critics might be missing the point.
Priyadarshan readies 'Bhooth Bangla' and 'Haiwaan'
While Dhurandhar keeps making headlines, Priyadarshan is busy with his own projects.
His horror-comedy Bhooth Bangla drops on April 10, and he's also working on Haiwaan with Akshay Kumar and Saif Ali Khan.