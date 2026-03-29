Sarmai praised for heartfelt role in 'Dhurandhar 2: The Revenge'
Entertainment
Ahida Sarmai appears in Dhurandhar 2: The Revenge as Major Iqbal's daughter alongside Ranveer Singh and Arjun Rampal.
Her performance is earning praise for its heartfelt and genuine touch.
Sarmai painter stage actor pageant runner-up
Beyond films, Sarmai is a painter whose work has been shown at Rashtrapati Bhavan and she's acted in stage plays like Ramayana and Asha Ki Kiran.
She was runner-up at Miss India (down syndrome) 2022 and Miss Delhi (special children) 2024 and appeared in short films like Maktoomb.
With her family's support, she's making her mark as a multi-talented newcomer to watch.