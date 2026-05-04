Thalapathy Vijay's TVK wins 108 seats, ends DMK AIADMK dominance
Tamil superstar Thalapathy Vijay just made history: his political party, Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), won 108 seats in its very first Tamil Nadu Assembly election.
This ends 50 years of DMK and AIADMK dominance.
Vijay celebrated with his family in Chennai and thanked fans for backing TVK's debut run.
Celebrities cheer Thalapathy Vijay's victory
Vijay's win is being called a "new era," with celebrities like Chiranjeevi, Kamal Haasan, Suriya, Rashmika Mandanna, and Vijay Deverakonda cheering him on.