Ajit Doval receives Lokmanya Tilak National Award from Amit Shah
India
Ajit Doval, India's national security adviser (NSA), just received the Lokmanya Tilak National Award in Pune.
The award, handed over by Home Minister Amit Shah on Lokmanya Tilak's death anniversary, celebrates Doval's major role in making the country safer, from his role in big operations like Balakot airstrike to strengthening India's overall security game.
Ajit Doval is longest serving NSA
Doval is the longest-serving NSA and has been behind some of India's most crucial security moves.
The Lokmanya Tilak award is a pretty big deal: past winners include former presidents and prime ministers.
This year's ceremony saw top leaders like Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis show up to recognize Doval's dedication to the nation.