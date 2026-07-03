Capgemini closes Bengaluru daycare after toddlers mistreated, offers counseling, helpline
India
Capgemini has closed the daycare at its Bengaluru campus after upsetting videos showed toddlers being mistreated by caregivers from Little Scholars: locked in bathrooms and sprayed with water.
To help families cope, Capgemini is offering counseling and a helpline.
Capgemini reviews daycare providers, caregivers arrested
Employees can now work from home while the company reviews all day care providers across India.
Two caregivers have been arrested, and Karnataka's home minister has called for stricter child care rules.