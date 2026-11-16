Cyclone Akvan may bring rain to Telangana, IMD orange alert
Heads up, Telangana! Cyclone Akvan may bring rains to a few parts of Telangana between November 19 and 21, bringing heavy rain and strong winds.
The IMD has put Bhadradri Kothagudem, Khammam, Mahabubabad, and Suryapet on orange alert for November 20.
Locals are being advised to possible thunderstorms and lightning.
Akvan likely landfall Nov 20
Akvan was forecast to intensify gradually into a very severe cyclonic storm.
It's likely to make landfall along the Andhra Pradesh coast, between Nellore and Tuni, around 12pm on November 20.
While there aren't immediate warnings for all of Telangana yet, it's smart to keep an eye out for updates and have essentials handy just in case.