Dharamshala: 4 dead, 25 injured in camper vehicle accident
A heartbreaking accident near Dharamshala early Friday morning left four people dead and 25 injured when a Mahindra Camper returning from Shri Chamunda Devi Temple overturned on a sharp curve.
Police say the crash happened around 7:20am at Ikku Khad Mod and was likely caused by overcrowding in the vehicle.
FIR against driver for overcrowding
The victims have been identified as Kiran Devi, Jagsir Singh, Paramjet Kaur, and Sukhjinder Singh, all from Punjab's Moga district.
The injured—ranging from kids to adults—are being treated at Tanda Medical College, and thankfully, everyone is now stable.
Police have filed an FIR against the driver for overcrowding, and families of those who died have received their loved ones after post-mortem.