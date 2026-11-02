Diwali on Sunday stretches school holidays in Bihar Haryana Punjab
India
Even though Diwali lands on a Sunday this year (November 8), students in states like Bihar, Haryana, and Punjab are getting extra days off.
The reason? Other big festivals, like Govardhan Puja on November 9 and Bhai Dooj on November 11, are lined up right after, so school breaks are stretching a bit longer.
Bihar Haryana Punjab Assam festival dates
Bihar's break continues through Chhath Puja on November 13, November 15, and November 16.
Haryana is marking both Govardhan Puja and Vishwakarma Day on November 9.
Punjab has a packed month too, starting with New Punjab Day on November 1 and ending with Guru Nanak Dev Ji's birthday on November 24.
Assam joins the celebrations with the Wangala Festival on November 7.