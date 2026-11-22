FSSAI approves prosecution against Bisleri over unsafe packaged drinking water
India's Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has approved prosecution against Bisleri, claiming the company supplied unsafe packaged drinking water.
This doesn't mean Bisleri is guilty yet, but it's a big move from regulators to crack down on quality issues.
FSSAI inspections spur industry quality checks
With FSSAI stepping up inspections across the industry, other bottled water brands might now double-check their own quality standards to avoid similar trouble.