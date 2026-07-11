Godavari drinking water pipeline burst cuts Hyderabad drinking supply
India
A big pipeline burst on Saturday has cut off drinking water in several Hyderabad neighborhoods.
The damaged line, part of the Godavari Drinking Water Project, connects Lingampally to Banjara Hills.
Emergency teams are already on the job, and officials say they are working fast to get things back to normal.
Water tankers dispatched to Hyderabad neighborhoods
Areas like Erragadda, SR Nagar, Ameerpet, Vengalraonagar, Yellareddyguda, Sanathnagar, NIMS, Banjara Hills, and more are impacted.
To help out until repairs finish, water tankers are being sent in.
They said water supply will be restored to normal once the works are completed.