India's MEA reviewing Bangladesh's extradition request for Sheikh Hasina
India's Ministry of External Affairs is reviewing Bangladesh's request to extradite former Prime Minister Sheikh Hasina, who has been in India since a student-led uprising ended her long rule in 2024.
The MEA says that while official processes are underway, Hasina's personal choice to return is between her and the Bangladeshi government.
Hasina seeks December 16 Bangladesh return
At 79, Hasina plans to return to Bangladesh on December 16, Victory Day, having applied for travel documents from the Bangladeshi High Commission in Delhi.
But things are tense: the Bangladesh government insists she's a convict due to a death sentence handed down in 2025 in absentia over her crackdown on 2024 protests.
Despite this, her team says she's urging officials back home to let her return.