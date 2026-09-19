Karnataka government bans selfies, reels; limits tours to 5 days
India
The Karnataka government first-grade colleges just rolled out new rules for educational tours: no more selfies or reels allowed during trips.
Tours now can't last more than five days, and everything needs to be pre-approved by the department.
Colleges must notify police, ensure staff
Colleges have to share trip plans with local police and make sure students know the rules.
Each group needs at least one permanent lecturer, plus a staff team that includes two female lecturers.
Activities like trekking or swimming require certified experts.
Monsoon trips are discouraged, and excursions cannot be supervised only by guest lecturers.