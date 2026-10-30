Modi transfers over ₹18,690cr to 9.34cr farmers under PM-KISAN scheme
India
Today, Prime Minister Modi transferred over ₹18,690 crore directly to the bank accounts of 9.34 crore farmers across India as part of the latest PM-KISAN payout.
Odisha alone saw 35.38 lakh farmers benefit from a ₹3,000 crore share.
The virtual event included Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi, who joined in from Bhubaneswar.
PM-KISAN becomes key farming support
Since launching, it has become a key support for many farming families.
Odisha CM Majhi pledges assessed assistance
Majhi also highlighted state efforts like the CM-Kisan scheme and fair paddy prices at ₹3,100 per quintal.
He assured farmers that assistance would be provided to affected families based on damage assessments and in accordance with prevailing norms, showing that supporting farmers goes beyond just one scheme.