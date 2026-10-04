Mysuru DC invites Gavi Matt seer to inaugurate Dasara
India
Mysuru's big Dasara festival is back from October 11, and this year it has been invited to be kicked off by Abhinava Gavisiddeshwara Swamiji from Gavi Matt, Koppal.
Mysuru Deputy Commissioner and Special Officer for the Dasara festival, G. Lakshmikanth Reddy, and his team made it official with a traditional visit, offering flowers, fruits, and had prasada at Gavi Matt with the seer.
Gavisiddeshwara Swamiji invited for Mysuru Dasara
Dasara in Mysuru, and Abhinava Gavisiddeshwara Swamiji was invited to inaugurate Mysuru Dasara-2026 on October 11.