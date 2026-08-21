Odisha floods ease as major rivers fall below danger levels
India
Good news for Odisha: floodwaters in six districts are finally going down as major rivers, including the Subarnarekha in Balasore, have dipped below danger levels.
After two days without heavy rain, things are looking up for the 210,000 people who were hit hardest in Baliapal, Bhograi, and Jaleswar blocks.
Balasore's Subarnarekha now 9.75 meters
The Subarnarekha River had surged way past safe limits on August 20 but is now back under control at 9.75 meters.
Baliapal saw the most impact with about 100,000 residents affected; Bhograi and Jaleswar weren't far behind.