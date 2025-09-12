Next Article
PM to launch portal bringing ancient manuscripts online
Prime Minister Narendra Modi is set to unveil the Gyan Bharatam Portal in New Delhi, a new digital platform set to bring India's massive collection of ancient manuscripts online.
The launch is scheduled to take place during an international conference focused on reclaiming India's knowledge legacy.
Mission to preserve India's manuscript heritage
The Gyan Bharatam Mission aims to preserve and digitize India's manuscript heritage from libraries and collections.
Experts at the conference discussed everything from conservation techniques to decoding old scripts.
Making ancient wisdom accessible
PM Modi highlighted that this mission—along with initiatives like Sanskrit universities and scholar grants—is all about making India's ancient wisdom more accessible for today's learners and future generations.