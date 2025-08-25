Next Article
Punjab villages submerged in floodwaters after heavy rains
Heavy rains since Saturday night have caused major flooding in Punjab's border villages, with rivers like the Ujh and Ravi overflowing.
Roads near Jalalian drain have been washed away, making travel tough for locals.
Crops in Bamial took a big hit after a bridge breach, and several villages are struggling with rising water.
Relief teams evacuating people, setting up centers
Punjab Minister Lal Chand Kataruchak visited affected areas, promising compensation for losses.
In Mukerian and Kapurthala districts, relief teams are evacuating people and setting up centers with essentials.
Officials say water levels should start dropping soon, but everyone's staying alert until things improve.