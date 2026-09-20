Quick Sunday afternoon shower hits Hyderabad with Keesara 36.5mm
India
Hyderabad saw a quick afternoon shower on Sunday after a cloudy start to the day.
Keesara got the most rain in the city with 36.5mm, while Kavadiguda followed close behind at 34.8mm.
Other spots like Medchal, Bandlaguda, Alwal, Bowenpally, and Devaryamjal also caught some rain, ranging from 28mm down to 13.8mm.
Chintakunta in Karimnagar records 76mm
It wasn't just Hyderabad: several Telangana districts had heavy showers.
Chintakunta in Karimnagar led with 76mm of rainfall. Narayanraopet (Siddipet) picked up 58mm and Jukkal (Kamareddy) got 55mm.
Other areas like Jaggasagar (Jagtial), Kerameri (Kumaram Bheem Asifabad), and Wanalpahad (Nirmal) also saw solid rainfall between 47.8mm and 54mm.