Retired Mumbai teacher loses 89L after fake NIA Aadhaar claim
India
A retired teacher in Mumbai lost ₹89 lakh after a scammer pretended to be an NIA officer and alleged that her Aadhaar card had been misused in a ₹2.55 crore scam.
The fraudster threatened arrest over a video call, pushing her to share bank details and send money.
Teacher transferred funds, sold gold
Feeling pressured, she ended up transferring her funds, selling gold, and even taking out a personal loan, just to meet the scammer's demands.
She realized it was a scam only when he asked for more money.
After confiding in her daughter, she reported it to the cyber police, who are now investigating the case.