Supreme Court hears Cauvery dispute between Karnataka and Tamil Nadu
India
The Supreme Court heard the long-running Cauvery River water dispute between Karnataka and Tamil Nadu on Thursday.
This comes after Tamil Nadu challenged a recent order that asked Karnataka to release 15.552 TMC of water in 15 days starting August 12.
Tamil Nadu says only 19.49% arrived
Karnataka says it's been releasing water thanks to heavy rains in Kerala, but Tamil Nadu argues the water was just reservoir overflow and claims only 19.49% of its share has actually arrived.
Tamil Nadu wants the backlog cleared plus extra water for the rest of August.
The Supreme Court heard Karnataka's challenge against the original order on Thursday, August 13, 2026, so this saga isn't ending anytime soon.