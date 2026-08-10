Supreme Court hears Tamil Nadu Cauvery water plea Aug 13
India
The Supreme Court is set to hear Tamil Nadu's urgent request for more Cauvery River water on August 13.
Tamil Nadu says Karnataka hasn't released enough water this year, blaming poor rainfall, and filed its petition on August 3.
The chief justice agreed to take up the case after Tamil Nadu's lawyers highlighted that in a rain-deficient year Tamil Nadu was not getting its due share of Cauvery water.
Tamil Nadu pushes for Cauvery action
Tamil Nadu and Karnataka have been at odds over sharing Cauvery River water.
With less rain making things tougher this year, Tamil Nadu is pushing for quick action.