Surya Ghar Muft Bijli Yojana adding 100,000 rooftop systems weekly
India
India's PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana is making big strides: since its launch in February 2024, about 100,000 households are adding rooftop solar every week.
The plan aims to reach 10 million homes by March 2027 and has already helped 4.65 million families cut down on electricity costs.
Gujarat leads solar, ₹78,000 subsidy
Gujarat tops the charts with over a million homes going solar, followed by Maharashtra and Uttar Pradesh.
Families can get ₹78,000 as subsidy for bigger systems (over 3 kW), making clean energy more affordable.
Helping India hit its green energy goals faster while saving families on power bills.