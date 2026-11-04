Adam Hamilton becomes Kansas's 1st Democratic US senator since 1932
World
Adam Hamilton, a well-known pastor, just broke a 94-year streak by becoming Kansas's first Democratic US senator since 1932.
His win over Republican Roger Marshall in the 2026 midterm elections signals a big shift for Kansas, which has been leaning more moderate lately.
Adam Hamilton ran as Kansas-first moderate
Hamilton ran on moderation and bipartisanship, focusing on issues that matter to Kansans instead of party politics.
He distanced himself from national Democratic leaders and got support from some major state Republicans.
Despite attack ads and record-breaking campaign spending, his independent vibe and Kansas-first approach really clicked with voters.