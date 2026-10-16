Prime Minister Narendra Modi to visit Canada December 11-12
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Prime Minister Narendra Modi is set to visit Canada on December 11-12, 2026.
The trip was announced after a friendly call with Canadian Prime Minister Mark Carney, where both leaders talked about taking India-Canada relations up a notch.
India and Canada push CEPA deal
Modi and Carney are aiming for real progress in areas like trade, energy, tech, security, and connecting people from both countries.
They're also pushing forward on a major trade deal (CEPA), hoping to double business between India and Canada by 2030.