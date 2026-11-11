Public Safety Canada reminds everyone to prepare for 72 hours
Canada is reminding everyone to be prepared to handle emergencies, think storms, power outages, or even cyberattacks for at least 72 hours on your own.
This isn't about panic; it's longstanding advice from Public Safety Canada.
As Zarah Malik, a spokesperson for Public Safety Canada, puts it, having enough supplies for three days just makes sense so you're not left scrambling if something unexpected happens.
UK France Japan advise 3-day supplies
The United Kingdom, France, and Japan have all rolled out similar messages lately, encouraging people to keep a three-day stash of essentials.
While these warnings aren't coordinated, experts like Suzanne Bernier say this kind of preparation has been recommended for decades, and it's catching on globally.
Bottom line: A little planning now can save a lot of stress later.