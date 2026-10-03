Russia damages Kyiv's northern bridge, drones explode inside Moldova
World
Russia hit a major bridge in Kyiv on Saturday, damaging the Northern Bridge and disrupting trolleybus routes, according to the city's mayor.
Meanwhile, Moldova said Russian drones entered its airspace and exploded inside its borders.
These incidents follow a recent pattern of attacks on Kyiv's infrastructure, making daily life tougher for residents.
Russia claims military use, Ukraine objects
Russia claims the bridge was used for moving military cargo, but Ukraine says civilian sites are being targeted more often now.
Moldova's airspace violations highlight how the conflict is spilling into neighboring countries, raising fresh concerns about safety across the region.