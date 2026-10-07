Russia strikes Ukraine's military-industrial sites with drones and precision weapons
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On Wednesday, Russia carried out a large-scale strike across Ukraine, using precision weapons and drones to hit military-industrial sites in Kyiv and several other regions.
The main focus was on facilities linked to cruise missiles and drone production, according to Russia's defense ministry.
Russia hits Odesa ports, ship-repair sites
The assault reached areas such as Chernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava, Kharkiv, and the Odesa region, where port and ship-repair infrastructure were specifically struck.
Russia claims these sites supported Ukraine's military efforts.