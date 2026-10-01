Bajaj Auto sells 5,38,443 vehicles in September on export surge
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Bajaj Auto sold 5,38,443 vehicles in September 2026, a 5% jump from last year, thanks mostly to a big boost in exports.
Two-wheeler exports shot up by 34%, helping balance out a 12% drop in domestic bike sales, even after launching new Pulsar models.
Bajaj Auto shares down 9%
Despite the sales bump, Bajaj's share price slid 9% to ₹9,900 as numbers didn't quite impress investors.
On the bright side, commercial vehicle sales grew by 9%, and strong export growth continues to be key for Bajaj's success while local demand stays unpredictable.