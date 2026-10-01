Mahindra posts 15% total September sales rise led by SUVs

Growth wasn't just about SUVs: small commercial vehicles under two metric tons saw a 19% rise, and slightly bigger LCVs grew by 13%.

Three-wheeler sales (including EVs) shot up by 26%. Plus, Mahindra hit a big milestone: 1 lakh Electric Origin SUVs sold since their launch.

Dr. Velusamy R, President, Automotive Business, Mahindra & Mahindra, said SUV sales grew 14% year-on-year in September, while total vehicle sales rose 15%.