Mahindra posts 15% total September sales rise led by SUVs
Auto
Mahindra just had a strong September: domestic SUV sales went up by 14%, reaching 64,092 units.
Counting exports too, total vehicle sales climbed 15% to 1,14,874 units.
Domestic passenger vehicle sales were entirely driven by its utility vehicle portfolio.
Mahindra sells 1L electric Origin SUVs
Growth wasn't just about SUVs: small commercial vehicles under two metric tons saw a 19% rise, and slightly bigger LCVs grew by 13%.
Three-wheeler sales (including EVs) shot up by 26%. Plus, Mahindra hit a big milestone: 1 lakh Electric Origin SUVs sold since their launch.
Dr. Velusamy R, President, Automotive Business, Mahindra & Mahindra, said SUV sales grew 14% year-on-year in September, while total vehicle sales rose 15%.