Mercedes-Benz adds Wayve AI driver tech, recently invested in Wayve
Auto
Mercedes-Benz just announced it is adding Wayve's AI Driver tech to future models, aiming to make city and highway driving smoother and smarter.
The deal, signed on September 22, 2026, builds on their earlier partnership.
Plus, Mercedes recently invested in Wayve alongside big names like Nissan and Stellantis.
Wayve driver reduces map reliance
Unlike many systems, Wayve's AI Driver reduces reliance on detailed maps: it reasons from real-time data and can handle new cities as it goes.
Mercedes says the rollout will happen within two years but has not shared which models get it first.