Adani Airport Holdings launches Adani Rewards app across 8 airports
Adani Airport Holdings just rolled out Adani Rewards, a new membership program aiming to make airport life smoother.
Now, at eight airports, including Mumbai, Lucknow, and Mangaluru, you can use one app to access travel perks, shop deals, dining offers, and even book lounge access ahead of time.
Adani Rewards upgrade adds tiered benefits
Adani Rewards is an upgrade from the older version that already enrolled seven million members.
The refreshed program brings tiered benefits across travel, shopping, dining, and hospitality, all bundled together for a more seamless experience.