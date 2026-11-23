Actor Saint James remembered at Litchfield memorial November 21 2026
Hollywood actor Susan Saint James was remembered at a memorial service on November 21, 2026, in Litchfield, Connecticut.
Family and friends gathered to celebrate her life, with close friend Bobbi Brown calling it "a tough but beautiful day" on Instagram.
Family says Saint James uplifted others
Saint James's family shared that she was known for uplifting others and making everyone feel important.
She leaves behind her husband, Dick Ebersol, four children, seven grandchildren, a sister, and her service dog, Lola.
Best known for TV classics like Kate and Allie and McMillan and Wife, Saint James is remembered not just as an actor but as someone who truly cared about people.