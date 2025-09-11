Next Article
'BB19': Zeishan tells Kunickaa, 'Janwar kyun ban rahi?'
On the latest Bigg Boss 19 episode, Zeishan Quadri confronted Kunickaa Sadanand about her aggressive outburst toward Tanya Mittal during a task.
He told her to control her anger and defensiveness, saying it was stirring up unnecessary drama in the house.
Other contestants also advised Sadanand to be careful
Quadri also pointed out that Sadanand's harsh comments about other contestants' parents were hurtful, and even said, "Janwar kyun ban rahi ho? Bhagwan ne tumhe insaan banaya hai."
Sadanand defended herself by blaming past grievances for her quick reactions.
The moment sparked a bigger discussion—Gaurav Khanna, Abhishek Bajaj, and Amaal Mallik all urged Sadanand to watch her words.