Kapoor's 'Eetha' releases December 4 2026 with trailer this week
Entertainment
Shraddha Kapoor's new film, Eetha, finally hits theaters on December 4, 2026.
Directed by Laxman Utekar, the movie's trailer drops this week: fans have been waiting since the teaser wowed everyone back in June.
Kapoor's 'Eetha' delayed but anticipation remains
Originally set for August 2026 but delayed until now, Eetha is still generating plenty of buzz.
A story that promises to be a big moment in her career, it's shaping up to be one of the year's most anticipated releases.