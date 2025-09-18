'OG': Trailer of Pawan Kalyan-Arjun Das-Prakash Raj's gangster drama soon
Get ready—OG's much-awaited trailer lands on September 21!
Starring Pawan Kalyan, this Telugu gangster drama has already sparked buzz with intense character posters of Arjun Das and Prakash Raj (as the menacing Satya Dada).
Directed by Sujeeth, OG looks set to bring a gritty vibe to theaters soon.
Cast and crew of 'OG'
OG is produced by DVV Danayya and Kalyan Dasari under DVV Entertainment.
Alongside Kalyan, the cast features Priyanka Arul Mohan, Arjun Das, Prakash Raj, Emraan Hashmi, and Sriya Reddy.
Music is by Thaman S. The film hits theaters on September 25.
Ticket prices for midnight benefit show
Andhra Pradesh fans can catch a special 1am benefit show on opening day with tickets at ₹1,000.
From September 25 to October 4, single-screen tickets are ₹125 and multiplex seats are ₹150.
To keep things exclusive, there's a limit of five shows per day.