Singh accuses music label on Instagram of blocking new songs
Entertainment
Honey Singh just went public on Instagram, accusing a music label of holding back his new songs and making things tough for him.
He sounded pretty frustrated, saying, "Ek label ne mujhe itna tang kiya hua hai. Mera Bholenath dekh raha hai. Agar unhe guroor hai ki wo bahot bade hain, to wo ahankar to Ravan ka bhi nahi raha, mere doston."
Singh praises Yash's Ravana in 'Ramayana'
Switching gears, Singh also hyped up Kannada actor Yash for playing Ravana in Nitesh Tiwari's Ramayana, saying Yash looks amazing, maybe even better than Ranbir Kapoor as Lord Ram.
The film features Sai Pallavi as Sita.