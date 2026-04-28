Singh clarifies Instagram post after Pirzada's Chail wedding rumors
Singer Akasa Singh just cleared the air about those secret wedding rumors. Fans got confused after she posted from a friend's wedding, but Akasa hopped on Instagram to set things straight: Iski ho Rahi hai bhai meri nahi.
It was her friend Mehreen Pirzada tying the knot in Chail, Himachal Pradesh, not her.
Actress Mehreen Pirzada married Arsh Aulakh on April 26, 2026 in Chail, Himachal Pradesh with a traditional Anand Karaj ceremony.
Akasa kicked off her music career at 20 with Full Jhol and rose to fame with Kheech Meri Photo.
She's known for hits like Thug Ranjha and Naagin, plus a stint on Bigg Boss 15.
Most recently, she sang Jab Talak for Cocktail 2 starring Kriti Sanon.